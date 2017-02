Cifuentes 'entierra' a su rival podemita Errejón: "Le mandan a Madrid como un campo de reeducación del disidente; es una falta de respeto"

Cristina Cifuentes no tiene pelos en la lengua y así lo demostró una vez más entrevistada por Eduardo Inda en OkDiario este 28 de febrero de 2017, donde se quedó muy a gusto especialmente en referencia a los podemitas y la colocación a dedo de Íñigo Errejón por Pablo Iglesias a competir por Madrid. Cristina Cifuentes pilla a Errejón en su primera mentira como 'candidato' de Podemos en Madrid :

Me parece una falta de respeto a los ciudadanos de la Comunidad que Podemos haya optado por mandar a Madrid a un paracaidista. Están utilizando Madrid como campo de reeducación del disidente político, se plantean si lo mandan a Siberia o a la Comunidad de Madrid.

Las preguntas del periodista Eduardo Inda incidieron en los desmanes podemitas: "¿Qué cree que conoce mejor Errejón, Caracas o Madrid?" Errejón, el de la 'beca black', firmó el cobro de 400.000 euros del chavismo para asesorías de CEPS:

Bronca de Losantos a Cifuentes por la deriva podemita de Telemadrid.

Asimismo, salió a colación el tema de la beca black de que puede ser próximo rival en elecciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y el delicado asunto del machismo en Podemos. Mariló Montero denuncia a Pablo Iglesias por decir que "la azotaría hasta que sangrase":

Fue una gran hipocresía [lo de la beca black], porque están siempre pontificando y luego ellos no reconocen cuando cometen un error. Ellos han atacado mucho al alcalde de Alcorcón por unas palabras muy desafortunadas por las que pidió perdón. No quiero ni pensar que cualquier miembro del PP hubiera dicho lo que dijo Pablo Iglesias sobre Mariló Montero que la azotaría hasta que sangrara. Es la doble vara de medir de Podemos. Y luego, las mujeres de Podemos, calladas, claro. Que diga esa barbaridad su líder carismático, no pasa nada, si lo dice otro, se monta la mundial.

Pablo Iglesias es totalmente un machista, pero no solo él, les sale el ramalazo.Hace no demasiado un concejal del Ayuntamiendo de Madrid se refirió a mí como 'esa rubia de la coleta', con grandes risas de Rita Maestre. Solo la alcaldesa me llamó para pedirme disculpas.