Inda se mofa del líder de Podemos: "Pablo, ¿acaso yo te pongo?"

Sería más sencillo que un camello pase por el ojo de una aguja que Pablo Iglesias y Eduardo Inda se fuesen de farra a quemar la noche de Madrid.

El líder de Podemos se ha revuelto contra la profesión periodística en general, pero acordándose de algunos nombres en particular, como el de Eduardo Inda, tras la denuncia de la Asociación de la Prensa de Madrid sobre las amenazas de Podemos a varios periodistas que cubren las informaciones del partido morado.

Inda aprovechó su vídeoblog para exponer, no sin cierta mofa, la obsesión de 'Pablenin' con la figura del director de Okdiario.

Y le lanzaba la siguiente pregunta:

Quiero profundizar en la obsesión patológica que tiene Pablo Iglesias con un servidor. Está obsesionado conmigo y yo me hago una pregunta: Pablo, confiésate, ¿acaso yo te pongo? Porque si no no entiendo esta obsesión que tienes de hablar de mí mañana, tarde y noche en cualquier programa de prime time en el que te entrevisten.

Añadía:

Dicho todo lo cual, yo te recomiendo que te olvides de mí, que hay cosas más importantes en la vida de las que hablar y si tienes una obsesióm conmigo pues cuídatela. Yo, en cualquier caso, estaré atento, porque mucho me temo que cualquier día te vas a encontrar conmigo por la calle o en una televisión, en esas televisiones en las que pides que no coincida contigo porque no soy muy cómodo para ti, en las que exiges que yo no esté en las entrevistas que tú concedes

Y remataba: