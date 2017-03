'Objetivo Victoria Prego': Podemos la pone en la diana con la ayuda de Escolar y Público

Objetivo: Victoria Prego. Con el apoyo de su brigada mediática (Eldiario.es, Público) y otros inesperados como Ivan Gil en El Confidencial, los podemitas le han declarado la guerra a la presidenta de la APM por hacer públicas las quejas de varios periodistas sobre las intimidaciones de los dirigentes de Podemos.

"Ten cuidado con lo que escribes", "Es de poca vergüenza o sinvergüenza", son algunas de las frases que este diario atribuye a los denunciantes. --Podemos no sólo coacciona e insulta a periodistas, también los agrede--

Juan Carlos Monedero ha marcado la estrategia desde su columna en el órgano oficial podemita que a estas horas Irene Montero repite punto por punto en 'Espejo Público' y que consiste en poner a escurrir a Victoria Prego y hacerse la víctimas ante las acusaciones de los medios. --Escribir en España es llorar: medios, empresas de medios y libertad de expresión--

"El fallo contra la universidad [en favor de la incompatibilidad de Monedero] y la retirada de la querella [de Albert Rivera] no salieron ni en una sola de las portadas que decidieron en su día que aquello era una gran noticia", escribe Monedero, algo que replica letra por letra 'Yoko Ono ante la interpelación de Susanna Griso.

¿Nos toman por idiotas? Como si los políticos no utilizaran los casos de corrupción de sus adversarios ad nauseam. ¿O acaso alguien recuerda a algún dirigente de Podemos pidiendo perdón a Francisco Camps tras ser declarado inocente de un delito continuado de cohecho impropio?

Monedero no dice que las amenazas sean falsas sino que todos intimidan, en especial, el PP. Así que pocas bromas. Al fin y al cabo, el 'caniche' de Pablo Iglesias cobró 425.000 euros de los sátrapas latinoamericanos para destinarlo a financiar La Tuerka. "Ojalá hubiera muchos empresarios como Monedero", le elogió su líder.

El chavista que nos alecciona desde Público fue el mismo que dijo en una entrevista que Radio Caracas Televisión era una televisión "golpista" y que lo que había hecho Chávez no era cerrarla sino no renovarle la licencia. --Chavismo básico con Juan Carlos Monedero: cómo cerrar una TV golpista--

Lo escandaloso es que no niegan las amenazas sino que se escudan en que otros partidos también lo hacen

Y centra sus ataques en Prego:

(Qué pena que Victoria Prego no fuera con el lazo de apoyo a los trabajadores de RTVE en su comparecencia en la cadena pública). Quizá por las mismas razones por las que su actual directora -mujer en un mundo depredador de hombres, lo que tiene mérito- guardó silencio durante cuarenta años sobre la explicación de Suárez de por qué no hubo referéndum monarquía-república a la muerte del dictador. ¿O no nos merecíamos los españoles tener esa información?