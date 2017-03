Los podemitas atacan a Periodista Digital con nocturnidad y alevosia: "Los medios difaman, los nazis apuñalan"

Son cobardes en el más extenso sentido de la palabras. Su odio a los medios que no les bailan el agua está más que acreditado, pero como con argumentos sólidos pueden luchar, prefieren el ataque sórdido y de madrugada.

La redacción de Periodista Digital amanecía este 11 de marzo de 2017 con una pancarta que rezaba así:

Este ataque viene a coincidir con la denuncia que el 6 de marzo de 2017 realizaba la Asociación de la Prensa de Madrid sobre las presiones, coacciones y amenazas de diverso pelaje que Podemos estaba ejerciendo sobre varios profesionales de los medios de comunicación -La lista negra de periodistas que han sido intimidados por los chavistas de Podemos-.

Como bien decía el 9 de marzo de 2017 Isabel San Sebastián en su tribuna de opinión en ABC:

Doy por hecho que las amenazas existen. No lo he dudado ni un instante, entre otras cosas porque yo misma las he sufrido cuando, estando en Telemadrid, el hoy senador podemita Ramón Espinar exigía en las redes sociales "una campaña de bullying permanente contra Hermann Tertsch e Isabel San Sebastián", o cuando el mismísimo "macho alfa" pedía a sus seguidores que le buscaran "declaraciones inaceptables" de mi persona y algunos otros interlocutores susceptibles de polemizar con él en un programa de televisión.

He padecido igualmente a la jauría que, instigada desde cuentas bien conocidas, se desata en twitter en cuanto consideran atacados sus dogmas. Vocean, insultan, tratan en vano de ofender, pero no matan. No disponen de pistoleros dispuestos a pegar un tiro en la nuca, como era el caso de ETA. Y ni siquiera ETA logró acallar a la prensa libre. No consiguió doblegarnos ni tampoco taparnos la boca.