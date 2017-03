Colaborador de la Cadena SER y candidato de Compromís: "El PP es nazi y sólo mereceis un tiro en la sien"

El facineroso, que colaboraba asiduamente en un programa polítrico de la Cadena SER y fue candidato de Compromis, no se corta un pelo:

“El PP es nazi, solo merecéis un tiro en la sién. Todos”.

Sixto de Toro Angulo es un tipo muy activo en las redes sociales. Muy conocido en los ambientes catalanistas e independentistas de la Comunidad Valenciana , se despacha a gusto este 11 de marzo de 2017 en Facebook (Los podemitas atacan a Periodista Digital con nocturnidad y alevosia: "Los medios difaman, los nazis apuñalan").

De Toro, que ha sido colaborador de Radio Alicante Cadena SER con un espacio en el que se repasaba la actualidad política y local en clave de humor, publicaba ese comentario en la red social después de la polémica suscitada por un recurso judicial interpuesto y ganado por el PP para que el tripartito que gobierna Alicante (PSOE, Compromís y Podemos) reponga el nombre de algunas calles eliminadas por ser franquistas, dentro de las actuaciones de la llamada ley de Memoria Histórica (El 'rojerío caviar' de la APM conspira contra Victoria Prego por dar amparo a los periodistas acosados por Podemos).

No iba sólo ni desasistido el idiota en su ofensiva. La vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, le abrió camino este viernes al manifestar, en la rueda de prensa tras el pleno del Consell, que el PP prefiere que en vez de que una plaza tenga un nombre democrático lleve el de la División Azul:

"¿Por qué prefiere los nazis a la democracia, el horror a la convivencia?".

Pero Sixto de Toro ha subido un peldaño más en la violencia y ha reclamado el tiro en la sien para "todos" los del PP (Los periodistas afines a Podemos contraatacan en Twitter para desprestigiar a la APM y a los acosados por Iglesias).

Un comentario que lejos de provocar la reacción contraria ha sido muy celebrada por sus amigos en Facebook.

Muchos de ellos han aplaudido el comentario o jaleado ("¿dónde hay que apuntarse?") y otros se han limitado a bromear, reconociendo la violencia del contenido del mensaje, augurando que sería multado o que incluso terminaría en la cárcel, "el talego".

Sixto de Toro Angulo fue candidato de Compromís en las elecciones locales de 2011 en el municipio alicantino de Tibi. De Toro ocupó el número 7 de esa lista de la formación de Oltra.

De Toro, como Pablo Igleias, Juan Carlos Monedero y los dirigentes de Podemos e Izquierda Unida, es un acérrimo defensor del régimen chavista en Venezuela y un admirador incondicional de Hugo Chávez o Nicolás Maduro.

Tras la muerte del dictador venezolano mantuvo una polémica con Wyoming y su programa en La Sexta, El Intermedio, al que afeó que se burlase de la muerte de Chávez. En ese mismo mensaje reconocía que fue censurado en un programa de radio (la cadena SER) por "ciertas incorrecciones políticas".

Se da la circunstancia de que ya tiene antedecedentes por esta violencia verbal en las redes sociales. En junio de 2015 El juzgado de Instrucción número 4 de Valladolid le condenaba por una falta de amenazas e injurias proferidas contra el profesor de la Universidad Miguel de Cervantes y militante de UPyD Miguel Ángel Quintana por su defensa pública del Toro de la Vega.

Las amenazas e injurias se cometieron en Facebook, a través de un mensaje privado remitido al denunciante el 3 de julio de 2014 por Sixto de Toro Angulo, en el que literalmente le indicaba:

"Con que eres ese Quintana de UPyD que defiende la salvajada del Toro de la Vega... Pues me cago en tu puta madre, así de claro... y no te rompo la cara porque no te tengo a mano, hijo de puta".

La juez entendió que los hechos denunciados quedaron acreditados no sólo por las manifestaciones del denunciante, sino también porque el denunciado reflejó su identidad en el mensaje que envió.

De igual modo, falló que "las expresiones que dirige al denunciante -‘hijo de puta, me cago en tu puta madre'- son hirientes y subsumibles en la falta de injurias, y ‘no te rompo la cara porque no te tengo a mano', de evidente contenido amenazante".

Sixto de Toro Angulo, mantuvo y agravó sus amenazas e injurias en Facebook una vez que tuvo conocimiento de la existencia del juicio de faltas.

En una comunicación del 17 de abril de 2015, en la misma red social, Sixto de Toro confirma públicamente la veracidad de sus primeras amenazas y las renueva:

"Sencillamente le dije ‘me cago en tu puta madre... y no te rompo la cara porque no te tengo a mano'. Si él quiere considerarlo amenaza, muy bien. La suerte es que no puedo ir a Valladolid a tener la vista con él, porque entonces se iba a comer una de lleno, aunque luego me detengan".

En un mensaje anterior da cuenta en público de que le ha llegado la notificación por el juicio de faltas: "por una querella que un malnacido de UPyD llamado Miguel Ángel Quintana Paz me ha puesto en el Juzgado. ¿Mi falta? Insultarle en este medio por defender la salvajada cruel del Toro de la Vega de Tordesillas".

Y en otro mensaje personal, privado, reta a su denunciante.