Las grandes gestas de 'Forocoches', los reyes del 'troleo' en España

¿Qué tienen en común John Cobra, Pedro Sánchez, Curri Valenzuela y Antonio 'El Tekila'? Todos ellos han sido 'víctimas' de Forocoches. El mayor foro en español que existe en Internet encumbró este 21 de marzo de 2017 al último como polémico ganador de la segunda edición de Got Talent España ( 'El Tekila' en 'Sálvame': "Una parte del público me habrá votado por cachondeo, pero otra no").

A través de una llamada Operación Tekilaso, sus usuarios reivindicaron una acción conjunta para llevarle hasta la victoria (Los troles de Forocoches revientan la final de ‘Got Talent’ y Risto Mejode sale huyendo del plató).

Sin embargo, esta no ha sido la primera 'hazaña' lograda por Forocoches, como deja patente 'El Economista', que hace un repaso a cinco que lograron una mayor repercusión en los medios o que fueron más aplaudidas por sus seguidores.

1. John Cobra a Eurovisión

En el año 2010 TVE dio la oportunidad a todos aquellos cantantes que quisieran representar a España en Eurovisión a someterse a una votación popular a través de Internet. Con lo que no contaba el ente público es que John Cobra se colase entre los finalistas y participara en la gala que emitió La 1 para elegir a nuestro candidato. Forocoches estuvo detrás de su éxito y Cobra se encaró al público después de ser abucheado por el público presente en plató y reprendido por Annie Igartiburu. Finalmente, el jurado pudo evitar que la plataforma lograra su cometido.

2. Curri Valenzuela, la periodista más sexy

Un año antes, en 2009, la revista FHM España quiso someter a la decisión de sus lectores un ranking con las periodistas "más sexys" del país. Para ello, realizó una encuesta abierta a través de su página web. ¿Quién se llevó la victoria? Curri Valenzuela. ¿Quién la aupó al triunfo? Sí, Forocoches. A través de 'El Currigate', los usuarios de la plataforma lograron que ganara la veterana periodista. Una situación similar se viviría dos años después, cuando decidieron que la Dama de Elche fuera seleccionada como 'la mujer más atractiva de todos los tiempos.

3. Blas de Lezo, buque de la armada británica

La armada de Reino Unido lanzó una campaña a través de las redes sociales para seleccionar el nombre de uno de sus buques. Forocoches logró que 'Blas de Lezo' se colara como segundo finalista, sin embargo, los británicos terminaron por vetar esta opción. ¿La razón? Una de las frases que se le atribuyen a este almirante español es la siguiente: "Todo español debería orinar siempre mirando a Inglaterra.

4. Gibraltar español, según los británicos

En 2013, el medio conservador británico The Telegraph lanzó una encuesta a través de su web para conocer la opinión de sus usuarios sobre a qué país pertenece Gibraltar. Forocoches cruzó fronteras y troleó la encuesta haciendo a España ganadora de la misma por una abrumadora mayoría. Días después, en un nuevo giro de los acontecimientos, medios españoles como La Razón se hicieron eco de la noticia desconociendo que la comunidad de foreros se encontraba detrás del resultado.

5. Pizzas en Ferraz en la mayor crisis del PSOE

Sábado 1 de octubre, Ferraz. El PSOE se reúne en su sede para abordar la mayor crisis de la historia del partido que terminaría con la dimisión de Pedro Sánchez cuando un grupo de repartidores de Telepizza hace su entrada al edificio. Forocoches quiso animar la velada invitando a los socialistas a una cena que promovieron a través de su portal. No contentos con ello, dos días después enviaron a un grupo de mariachis.