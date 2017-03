Enric Sopena deja El Plural y Angélica Rubio asume como directora

El incombustible Enric Sopena lo deja por jubilación. La Junta General de Accionistas de El Plural ha aceptado su petición de dejar la dirección del diario digital --medio que fundó en el año 2005-- y pasarle el testigo a una chica ZP: Angélica Rubio.

Rubio sustituye a Enric Sopena en la dirección del periódico. Hasta ahora era la coordinadora de la sección de Economía. Formada en la cadena SER de León, en el año 2000 se incorporó al equipo de Comunicación de José Luis Rodríguez Zapatero y se convirtió en 2004 en directora general de Coordinación Informativa de la Secretaría de Estado de Comunicación, puesto que desempeñó hasta enero de 2012. En marzo de ese año se incorporó a la redacción de El Plural.

"Este medio, digital nativo, cumplirá su 12 aniversario en septiembre. Como el resto de medios vivimos inmersos en el reto permanente, tanto tecnológico como periodístico, por no hablar del reto financiero y la viabilidad económica. Iniciamos una nueva etapa consciente de todos los retos, pero con ilusiones renovadas", ha escrito Rubio. --Nuevos Tiempos--

Sopena también se ha referido a su salida con cierta nostalgia:

Me sustituye Angélica Rubio. Una periodista de primera división, que hace mucho que admiro y a la que le deseo una gran suerte. El Plural acaso no habría nacido sin Marisu Moreno. Otra periodista de raza con la que he trabajado desde el nacimiento de este digital.

Continuaré, espero, escribiendo y apoyando a todos aquellos periodistas que ahora toman el timón de nuestro periódico. Espero que puedan seguir el viaje que empezamos hace casi doce años, y que nos ha traído hasta hoy.