El tuit del plasta Monedero sobre su 'bronca' con (un falso) Iglesias: "¡Adelante buitres!"

El cofundador de Podemos Juan Carlos Monedero ha publicado en Twitter el sketch que protagoniza junto al humorista José Mota en el programa de TVE El Acabose.

El tuit, muy celebrado en la red social y que en pocas horas ya tiene más de 600 retuits y más de 1.000 me gusta, reproduce una discusión un tanto surrealista entre el propio Monedero y el líder de Podemos, Pablo iglesias, interpretado por el propio Mota.

La falsa discusión no tiene desperdicio:

- Monedero. Tenemos que empezar a hacer las cosas de manera....

- Pablo Iglesias (Mota). No me interrumpas, yo no te he interrumpido...

- M. Si tú me interrumpes la interrupción...

- P.I. No te pongas nervioso. Hablas tú primero y hablo yo después, o hablo yo primero y hablo yo después...