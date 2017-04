La guerra entre España y Gran Bretaña ya ha comenzado, pero no por el Peñón sino por las patatas

Todo ello, pocas horas antes de que el ex líder del Partido Conservador británico Michael Howard afirmarse que Londres iría a la guerra por Gibraltar.

En una entrevista en la cadena Sky News, Howard se ha declarado convencido de que la primera ministra británica, Theresa May, actuará en relación a Gibraltar del mismo modo que Margaret Thatcher hace 35 años con las islas Malvinas: declarando la guerra si se diera el caso.

Pues no. Si hace algunos meses la paella con chorizo de Jamie Oliver desató una guerra culinaria entre España e Inglaterra, ahora el periodista británico Ian Dunt – redactor jefe de Politics.co.uk – ha vuelto a la carga. Todo empezó con un tuit que publicaba en su cuenta el pasado domingo 2 de abril de 2017 relacionado con los últimos sucesos sobre el Brexit y Gibraltar, que rezaba:

Y el primer dardo lo recibieron las patatas bravas.

That patatas bravas thing is just chips and ketchup. They're not fooling anyone.

Dunt escribió que simplemente son “patatas chip con ketchup”.

Como era de esperar, el aluvión de críticas no tardó en llegar.

Hubo por supuesto insultos, recomendaciones de los mejores restaurantes españoles donde degustarlas, quien comparaba la cocina española con la italiana comentando que "la primera es simplemente una mala interpretación de la segunda" e incluso un tuit de Alberto Chicote explicando al periodista cómo se preparan y lanzándole una invitación a su restaurante Puerta Sol de Madrid.

@IanDunt Here you are. #Bravas as we cook in @PuertalsolMad, definetly much more than Chips and Ketchup.

Web you want, we wait you there. pic.twitter.com/b403bzJHyT