Quién sigue a quién en el PSOE: la guerra por las primarias socialistas se juega en Twitter

No todo el mundo está en Twitter, pero la mayoría de cargos socialistas, incluidos los tres candidatos a las primarias del PSOE, sí.

Un hecho que convierte las redes sociales en uno de los campos de batalla que mejor refleja las filias y fobias dentro del partido con sede en Ferraz.

¿Cómo se relacionan los candidatos a las primarias socialistas en las redes? ¿Qué papel juegan las cuentas oficiales? ¿Quién sigue a quién en Twitter? ¿Se llevan tan mal como parece en sus encontronazos en otros medios?

Escribe Silvia Zancajo en 'El Economista' este 6 de abril de 2017 que, aunque los tres candidatos, Susana Díaz, Pedro Sánchez y Patxi López se siguen entre sí, hace mucho que no interactúan entre ellos. Hasta ahí, nada inesperado.

Más significativo es que, aunque la cuenta oficial de @PSOE sigue a los tres aspirantes se relaciona de forma muy distinta con ellos a pesar de la neutralidad que se le presupone.

Así, según un análisis de big data realizado por la consultora Estrategos, la cuenta oficial del partido mantiene intensas interacciones con Susana Díaz y se relaciona en menor medida con Patxi López, pero no tiene ningún contacto con Pedro Sánchez. Y viceversa.

El ex secretario general del PSOE no menciona ni interactúa con la cuenta oficial del partido.

Una foto que refleja con exactitud cómo están hoy las cosas en la casa socialista. Mientras Díaz cuenta con el apoyo del aparato y defiende en su discurso la postura del oficialismo, la estrategia de Sánchez se define en buena medida en marcar distancias con Ferraz y con el establishment de la formación.

Ruptura de Susana con el PSC

Cuando el análisis, realizado con la plataforma Graphext, abre el espectro a otros cargos socialistas, se evidencia la distancia entre la presidenta de la Junta de Andalucía y los dirigentes del PSC.

Hay que recordar que los socialistas catalanes han pasado por un momento muy delicado en su relación con la Gestora, hasta el punto que ambas formaciones, estrechamente ligadas desde 1978, crearon una comisión para resolver su crisis abierta después de que los diputados del PSC rompieran la disciplina de voto y no acataran la abstención en la investidura de Mariano Rajoy.

Aunque las aguas han vuelto a su cauce, parece que las cosas siguen sin ser lo que eran. La candidata Díaz no sigue ni es seguida por importantes cargos socialistas del PSC, como Meritxell Batet y Joan Ruíz Carbonell. Lo mismo ocurre con el valenciano José Luis Ábalos y con la eurodiputada Iratxe García, que se ha pronunciado a favor de Sánchez.

Entre sus fieles y amigos, pocas sorpresas: el diputado madrileño Antonio Carmona, la exsecretaria del Grupo Socialista en el Congreso, Soraya Rodríguez o Miguel Ángel Heredia, además de la ya mencionada relación intensa con la cuenta oficial del partido.

Los examigos

De Pedro Sánchez destaca la relación rota con su anterior número dos en el Congreso, Antonio Hernando, que pasó de respaldar el "no es no" de Sánchez a defender la abstención con la Gestora. También está rota la relación con Edu Madina, que se ha sumado al bando susanista.

Madina, a su vez, dejó de seguir a Zaida Cantera, fiel a Sánchez, a la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, que mostró su apoyo al ex líder socialista y al economista Manuel Escudero, que forma parte del equipo sanchista.

Zaida Cantero, a su vez, dejó de seguir a la susanista Laura Seara, y se sumó a José Luis Ábalos, también sanchista, cuando ambos rompieron con la cuenta de Sara Hernández, alcaldesa de Getafe y secretaria general del PSM, que pasó de apoyar a Sánchez (fue su escogida para liderar el PSOE de Madrid tras expulsar a Tomás Gómez) a pasarse al barco de Patxi López.

Éste último es, precisamente, el que menos anomalías presenta en su perfil de Twitter, manteniendo un tono neutral en línea con su discurso de campaña.

Ahora queda esperar a ver cuál será la tendencia en una batalla que acaba de empezar y que será, o eso al menos se intuye, cada vez más virulenta.