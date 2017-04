El caradura de Ramón Espinar se zampa una 'baratísima' mariscada gallega y Twitter lo corre a gorrazos

No es más tonto, porque no entrena y el día que no la pifia con los refrescos, mete la pata con las gambas y cuando no patina con sus mensajes en las redes sociales, lo hace con los pisos VPP o los créditos de papá, ese que tiraba de tarjeta-black de Bankia y que él presentaba en Twitter como uno de los obreros a los que la derechona española "no había podido matar".

Ramón Espinar es un personaje para echarle de comer aparte.

Hace unas semanas, el portavoz de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea fue cazado literalmente por los fotógrafos tomándose una Coca-Cola en el Senado después de que su grupo votara eliminar los productos de la Cámara.

Otro tanto le pasó a finales de 2016 cuando admitió haber ganado unos 19.000 euros al vender una vivienda protegida. Unos fallos que le han granjeado cientos de bofetones en las redes sociales (especialmente en Twitter).

Por si fuera poco, los internautas han vuelto ha cargar este 15 de abril de 2017 contra Espinar después de que haya vuelto a meter la pata hasta el corvejón.

De hecho, el miembro de Podemos se ha vuelto «Trending Topic» tras haber publicado en su Instagram la imagen de una mariscada acompañada del siguiente comentario: «Galicia ceive, poder popular... #Galicia #Food #MariscoBaratísimo».

En las capturas de pantalla que rondan por Twitter se pueden apreciar los diferentes platos que Espinar habría fotografiado. Y entre ellos destacan desde zamburiñas (no precisamente baratas, todo sea dicho), hasta berberechos, navajas y pescado.

Poco después de haber hecho públicas estas imágenes, Espinar se 'sintió' obligado a eliminar el mensaje debido al acoso y las burlas de cientos y cientos de internautas.

Cualquier día Ramón Espinar sube un vídeo dándose una vuelta en un Ferrari de la gente. — Rubén ☭ (@_rubot) 15 de abril de 2017

Poco después de la publicación de esta imagen, comenzó la carga frontal de Twitter contra el senador.

«¿No dices ahora @RamonEspinar que si tú comes marisco baratísimo puede ser porque los mariscadores son esclavos que trabajan casi gratis?»;

«Cualquier día Ramón Espinar sube un vídeo dándose una vuelta en un Ferrari de la gente»

«"Ramón Espinar" ¡A las mariscadas, camaradas!»

Estas han sido algunas de las curiosas «perlitas» que han dedicado los internautas a Espinar. Unas de las miles y miles que ya rondan por la Red.

El miembro de Podemos, que anda estos días en el norte de España (ha colgado varias fotografías disfrutando del partido del Deportivo de la Coruña en Riazor), ha tenido que sufrir también la llegada de una ingente cantidad de «memes» en Twitter.

Ramón Espinar la vuelve a liar, se pone morado a marisco mientras habla de los pobres pic.twitter.com/K1yTMRNlFC — JuanNumberOne (@1Juannumberone) 15 de abril de 2017

Algunos en los que, por ejemplo, se puede ver su cara en el cuerpo de un cangrejo.