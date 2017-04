El K.O. técnico de Pérez-Reverte ante un tuitero que le hizo ver con clase y educación una falta de ortografía

Por una vez, y sin que sirva de precedente, Arturo Pérez-Reverte se la ha tenido que envainar. Un lector le hizo ver con educación un error ortográfico en el que no reparó de primeras el escritor, cuya respuesta le hizo quedar retratado--Pérez-Reverte trolea en Twitter a un corresponsal de laSexta y termina disculpándose--.

El giro de guion aconteció este lunes 17 de abril de 2017. El académico publicó un tuit en versión microcuento al que le faltaba una tilde--¡Baja modesto, que sube Peinado! "Pérez-Reverte debería reinventarse"--.

Ella dijo "te mataré mientras duermes si vuelves a pegarme". El le miró los ojos y no volvió a dormir tranquilo. Tampoco volvió a pegarle.

Un seguidor se expuso a la posible descarga dialéctica de Pérez-Reverte haciéndole ver el error en una frase, acompañando su respuesta de la etiqueta #hecorregidoareverte.

Carlos Herrera y Arturo Pérez Reverte se mofan de las hordas progres que acosan al escritor

El autor de la celebrada saga del Capitán Alatriste arremetió contra el tuitero al entender que le estaba corrigiendo un problema de leísmo, cuando en realidad su interlocutor de lo que hablaba era de la falta de una tilde.

@Juaspito .No se pase de listo, que ya hay muchos. Le miró los ojos como le miró la boca. No la miró a los ojos. Usted no corrige a nadie, listillo