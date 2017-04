Las hordas de Twitter apalean a LaSexta y acusan a la cadena de 'masajear' a Paco Marhuenda

Influye y mucho que Pablo Iglesias, Irene Montero, Juan Carlos Monedero y los chavistas de Podemos consideran a 'LaSextaTV' su cadena amiga.

No en vano y durante cuatro años, ha sido el medio que más les ha cuidado y el que sin matices les ha prestado siempre un altavoz privilegiado.

Daban por supuesto que este 22 de abril de 2017, aprovechando la presencia de Francisco Marhuenda en La Sexta Noche, sus amigos televisivos iban a hacer picadillo al director de La Razón.

Esperaban una entrevista dura, implacable, escorada y se han llevado un b uen chasco, porque Marhuenda ha salido del embite indemne.

Arranco el periodista explicando su comparecencia ante el juez:

"Fui con gran tranquilidad, no teníamos nada que esconder ni yo ni el presidente de mi periódico. Nunca hubo coacciones. Yo llegué con mis carpetas y dije que me gustaría que alguien encuentre una campaña contra Cifuentes o una noticia falsa".

Y ni se arrugó, si dio marcha atrás:

"No me voy a desdecir de nada de lo que dicho sobre Ignacio González. No soy de esos periodistas que cambian de opinión o que dicen cosas por quedar bien. Yo creía en la inocencia de Ignacio González"

Y se han tirado como fieras a Twitter, su segundo domicilio, donde los de Podemos califican en masa la actuación de LaSexta con Marhuenda a "lavado de cara", "masaje" e incluso "beatificación".

Citan, encolerizados el momento en el que la periodista Nativel Preciado afeó a Marhuenda que llamara "zorra" a la jefa de Gabinete de Cifuentes, Marisa González, como recogía una grabación en la que el director de La Razón hablaba con el presidente de dicho medio, Mauricio Casals.

"Si la he ofendido, la pido perdón." Dice Marhuenda de la mujer a la que llamó 'zorra'. SI LA HE OFENDIDO. #L6Nmarhuenda pic.twitter.com/OAfxno7XzE

#L6Nmarhuenda Marhuenda le llamó "zorra" a C.Cifuentes con cariño. De lo demás no sabe nada, no le consta. Con vito Corleone solo son amigos pic.twitter.com/o2Xjbu1B3J

La explicación de Marhuenda sobre ese 'zorra' fue casi prolija y bastante hábil:

También cargan a propósito de las explicaciones de Marhuenda y en concreto cuando reveló que le dio una colaboración en 'La Razón' al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, porque, entre otras cosas, "necesitaba dinero".

"A Ignacio González como colaborador se le pagaba bien, pero igual que contraté a Tomás Gómez y me siento muy orgulloso. González me juró por mis hijos que jamás había hecho nada incorrecto. Él me dice que neesita dinero, pero no me parece raro".