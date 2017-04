La venganza de Inda: machaca a 'Preescolar', 'La Baronesa' y a "Pablemos, el de los piños negros"

Tuvo la oportunidad de tirarle a la cara el triunfo en el juicio el periodista Eduardo Inda al demandante Pablo Iglesias, y lo hizo con la sentencia en la mano en El Programa de Ana Rosa. El 'Tramabús' pincha en los juzgados: Inda le gana el juicio a Iglesias por su cuenta offshore.

Pero aún le quedaban al director de OkDiario afrentas por cobrarse, y lo hace este 23 de abril de 2017 en artículo en su periódico digital, en el que devuelve mandobles descomunales tanto al propio Iglesias y sus podemitas, como a los periodistas palmeros del partido morado.

Inda deja mudo a Iglesias mostrándole la sentencia.

Así de contundente arranca Inda en un artículo que en su título incide en los "piños negros de Pablemos", y a partir de ahí empieza a repartir estopa. El boomerang offshore le revienta los piños negros a Pablemos:

Ignacio Escolar, alias Preescolar [...] aseguró con su fatuidad habitual que la exclusiva publicada por este periódico era "un montaje de primero de Photoshop". No tenía pajolera idea de qué iba la vaina pero le daba igual. Solo cumplía órdenes.

Además de estos dos periodistas, directores respectivos de eldiario.es y Público, también se refiere Inda a otros medios digitales:

Para variar, otros diarios podemitas, como el Huffington Post o Infolibre, salieron al auxilio del comandante Pablo. La campaña contra Eduardo Inda en particular y contra OkDiario en general se disparó días después cuando todos a una contaron que su caudillo me había demandado por atentar contra su honor y me pedía medio millón de euros.