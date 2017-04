Marlasca, jefe de investigación de LaSexta, se cachondea de Irene Montero

El culebrón del "veto" de Podemos a Íñigo Errejón en el Hora 25 de Angels Barceló culminó este martes en vodevil después de que Irene Montero (empeñada en sustituir al exnúmero dos en los micrófonos de la Cadena SER) se presentó en el programa "exigiendo" participar en la tertulia.

La portavoz de Podemos en el Congreso denunció que la Cadena SER la ha "vetado" y no le ha permitido participar en el programa después de que el partido morado impidiera a Íñigo Errejón ir a la tertulia.

No obstante, la directora de Hora 25, Ángels Barceló, explicó durante el programa que la Cadena SER "no va a aceptar" que los partidos impongan a sus representantes y que Montero se presentó este martes "exigiendo" participar en la tertulia, a pesar de que ya se le había comunicado "insistentemente" que no había sido invitada.

Barceló ha aprovechado para subrayar que si Errejón no estaba este martes en ese espacio radiofónico, al que ha acudido todas las semanas durante los últimos tres años, era porque Podemos "le ha impedido" seguir participando.

De esta forma respondía al comunicado en el que Podemos acusó a la cadena SER de "faltar a la verdad" y explicó que ya había comunicado a la emisora que este martes quería que su representante en la tertulia no fuese Errejón, ya que la dirección en su nueva etapa de comunicación había decidido rotar a sus distintos portavoces.

Tenéis que estar preparados: Irene Montero puede aparecer en vuestras fiestas de cumpleaños, en las comidas de trabajo... — Manuel Marlasca (@manumarlasca) 25 de abril de 2017

Sin embargo, la SER y Ángels Barceló insistieron en que es la emisora y los directores de los programas los que deciden quiénes acuden como invitados a sus espacios de debate, que no aceptan "imposiciones" y que así se lo habían comunicado a Montero.

Aun así, Montero se trasladó este martes al Museo Reina Sofía de Madrid, desde donde la SER emitía un programa especial sobre el Guernica de Picasso, y donde según contó la portavoz del grupo parlamentario de Unidos Podemos le comunicaron que no estaba invitada y que no le "permitían participar".

Motivo por el cual, de nuevo su nombre se aupó a lo más alto de la lista de trending topic de Twitter en medio de un aluvión de burlas y chistes, entre los más celebrados el de Manuel Marlasca, jefe de Investigación de La Sexta, cuyo tuit fue de los más comentados y compartidos: "Tenéis que estar preparados: Irene Montero puede aparecer en vuestras fiestas de cumpleaños, en las comidas de trabajo...".

Según Ángels Barceló, Montero fue invitada a entrar en el edificio y asistir como el resto de los oyentes a la emisión del programa sin participar en la tertulia, pero "declinó" esa invitación.

Por su parte, Irene Montero en un vídeo difundido por Podemos en su página de Facebook anunciaba: "Me han vetado", "hoy van a prescindir en la tertulia de Podemos" y "me han impedido participar".