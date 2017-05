Le dan a Jordi Cruz la del pulpo en Twitter por defender tener becarios sin sueldo

No es la primera vez que Jordi Cruz trending topic, pero en esta ocasión le deben de estar silbando los oídos.

El cocinero, famoso por el programa Master Chef, concedió a El Confidencial una entrevista —publicada este 1 de mayo de 2017— en la que explica las bondades de tener aprendices gratis en la cocina.

"Si tuviera que pagar a toda la gente que trabaja para mí, el negocio no sería viable"- Jordi Cruz.

Si él solo lo dice todo. — Anacleto Panceto (@Xuxipc) 1 de mayo de 2017

Y no ha hecho falta más, para que se montase la mundial en Twitter.

Seguro que a Jordi Cruz no le pagaron por anunciar cosas y lo hacía para ganar experiencia. — Proscojoncio (@Proscojoncio) 1 de mayo de 2017

"Yo nunca he hecho un stage y me da mucha envidia cuando veo que alguien viene de estar en la cocina de Martín Berasategui, por ejemplo. Estás aprendiendo de los mejores en un ambiente real, no te está costando un duro y te dan alojamiento y comida", defiende Jordi Cruz, e incluso llega a calificar la experiencia de "privilegio".

Y le están dando la del pulpo:

Jordi Cruz no cobra en Máster Cheff porque es un privilegio ser aprendiz de presentador de TV pic.twitter.com/FzGkDHmy7j — Ciudadano Plancton (@jmunisan) 1 de mayo de 2017

No podía faltar en la cacería el rufián Gabriel Rufián, independentista de ERC:

A mí de C's el que más me gusta es Jordi Cruz. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 1 de mayo de 2017

La respuesta de Jordi Cruz ha sido suve en la forma, pero tajante en el fondo: