El enfermizo Pedrojota sigue obsesionado con meterle a Atresmedia y deja con el culo al aire a Ferreras

Una nueva entrega de palos a Atresmedia por parte del peculiar, pizpireta y retorcido director de El Español.

El muchacho de los tirantes, Pedrojota Ramírez, sigue volcando toda la porquería posible sobre el grupo de comunicación y esta vez, aparte de Mauricio Casals, el 'afortunado' ha sido Antonio García Ferreras, al que es verdad que queda con el culo al aire porque 24 horas antes, el 5 de mayo de 2017, dijo en 'Al Rojo Vivo' que siempre informó sin presiones sobre Ignacio González -García Ferreras: "Fui a la Policía a declarar contra Ignacio González"-

De este modo definió el presidente de La Razón y hombre fuerte de Atresmedia, Mauricio Casals, la respuesta que había recibido del presentador de uno de los principales programa de La Sexta -cadena de su grupo- Antonio García Ferreras ( "Fui a la Policía a declarar contra Ignacio González").

Había atendido satisfactoriamente su petición de no hacerse eco de una información que afectaba al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González. La frase se la dijo Casals al propio exmandatario madrileño para tranquilizarle, según se desprende de las intervenciones telefónicas de la Guardia Civil en el marco del 'caso Lezo'.

Los hechos ocurrieron el 21 de noviembre de 2016 después de que El Mundo publicase una información relacionada con el pago de comisiones por parte del expresidente de la Comunidad de Madrid. Un preocupado González se puso en contacto con Casals para pedirle que su cadena de televisión no reprodujera esa noticia.

Mauricio, te agradeceria mucho que esta mierda de campaña que me está haciendo nuevamente El Mundo gracias a la indefensión que hay en este país, no siguiera encontrando eco en laSexta, que es la única que lo hace y lo alimenta a la vez.

Casals aceptó la petición de González y se puso en contacto con el presentador, según explican los investigadores. Tras ello volvió a hablar con González para garantizarle que laSexta no abordaría el tema de su presunto pago de comisiones:

Se ha portado García Ferreras de cine. Porque bien ha sido esta mañana yendo hacia el aeropuerto que le he llamado, 8 y media de la mañana y digo mira un favor personal, dice ¿pero tú estás seguro?, digo yo ya no estoy seguro de nada. Digo pero coño tú, no jodamos, que no hay una nueva información, que no. Si es relevante, o sea, alguien les está vendiendo toda esta mierda.