La estocada de Arturo Pérez-Reverte a los ayatolás feministas en defensa del apaleado Dani Rovira

Dani Rovira no tuvo un jueves fácil en Twitter. Un comentario publicado este 11 de mayo de 2017 sobre la marca 'Intimissimi' puso en ascuas a los zarrapastrosos de podemos y a la legión de feminoides y feministas de plantilla que deambulan por Twitter, desatando contra el actor un aluvión de críticas por machista (Sube un tuit sobre lencería y le dan la del pulpo).

"Atención, hombres de España, no miréis las marquesinas en estos días. No vaya a ser que unas fotos de "Intimissimi" os tachen de machistas", fue todo lo que dijo Rovira, en referencia a un anuncio espectacular en el que aparece sensual la modelo Irina Shayk (Dani Rovira: "No me puedo arrancar el pene").

El humorista y presentador, que ya se enfrentó a una situación similar tras la última gala de los Goya, donde ejerció como presentador, fue trending topic durante todo el día (Los 'cuatro borrachos de Twitter' machacan a Rovira).

Trató de zanjar la cuestión con dos tuits, pero no fue suficiente.

Atención, hombres de España, no miréis las marquesinas en estos días. No vaya a ser que unas fotos de "Intimissimi" os tachen de machistas.🙈 — Dani Rovira (@DANIROVIRA) 11 de mayo de 2017

Rovira, bastante acojonado, pidió perdón después asegurando que su intención "nunca es ofender, ni provocar con estos temas, todo lo contrario".

"Obviamente ha sido un "planteamiento irónico" mal entendido y sobre todo, mal expresado. Disculpas a tod@s l@s ofendid@s".

Tras la polémica, el escritor Arturo Pérez-Reverte, fiel a su estilo y trayectoria, salio en defensa de Rovira en Twitter respondiendo al mensaje que lanzó el humorista y en el que el asustado actor decía:

"Conclusiones que saco esta mañana. Soy machista, mal humorista, pésimo usuario de la ironía y muy mala persona. Pues me vuelvo a acostar..."