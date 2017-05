Furibundo ataque de 'Don Piso' Wyoming a El País al que califica de "engendro desvergonzado" por criticar a Sánchez

Pedro Sánchez ya tiene 'jefe de imagen y comunicación'. Si en Ferraz nadie le sirviera para el cargo, puede recurrir a 'Don Piso Wyoming' para que le haga una defensa a ultranza cuando en los medios le pongan de vuelta y media.

El presentador de 'El Intermedio' (laSexta) se despachó a gusto contra El País por el editorial del 22 de mayo de 2017 -El 'Brexit' del PSOE- en el que se pone en tela de juicio el futuro de un PSOE gobernado por Pedro Sánchez al frente de la Secretaría General.

Wyoming utilizó su colaboración en Infolibre para meterle una somanta de palos al diario de PRISA al que llegó al tildar de "desvergonzado" y "engendro" -La defenestración de Sánchez-.

Estas son algunas de las 'perlas' cultivadas del cómico de laSexta contra el rotativo dirigido por Antonio Caño:

Añade que:

Han conseguido que muchos exlectores, entre los que me encuentro, se arrepientan de haber contribuido con su aportación, durante muchos años, a la creación de semejante engendro. En fin, no hay mal que por bien no venga, eso hace mejores a las publicaciones digitales que todavía velan porque en este país no manden, obligatoriamente, los mismos que en el Ibex 35 y aledaños. Lo que llaman los de centro, como Felipe González, gobernabilidad.