Inda replica a El Mundo por la muerte de Ignacio Echeverría y acusa a su director de estar "escocido"

Guerra abierta entre Okdiario y El Mundo. Si el 8 de junio de 2017 el diario de Unidad Editorial acusaba al digital de Eduardo Inda, aunque sin nombrarle, de haberse lanzado al vacío a anunciar sin la confirmación de las fuentes oficiales la muerte de Ignacio Echeverría en los atentados de Londres del 3 de junio de 2017 -El Mundo le lanza un recadito envenenado al digital de Eduardo Inda-, ahora el turno le toca al medio digital.

Este 9 de junio de 2017 el medio de Eduardo Inda le da un auténtico repaso al periódico de Francisco Rosell y acusa al director de estar "escocido" porque con 150 periodistas sólo logró "indicios" mientras que Okdiario, con 31 miembros en plantilla, había conseguido dar la exclusiva.

Así comenzaba su recital contra El Mundo:

Afirma que esa primicia que no hubiese querido dar molestó a El Mundo y aprovecha para ridiculizar a Rosell:

Aclara el digital de Inda que:

Sin embargo, en la búsqueda de la verdad no hay más protocolo que el hallazgo de las pruebas irrefutables que la confirman. El Mundo reconoce que solo tenía "indicios"; Okdiario disponía de la noticia confirmada y contrastada por varias fuentes. Por eso la ofreció a millón largo de lectores diarios. La Policía española había enviado las huellas de Echeverría a Scotland Yard que, tras cotejarlas con las del cadáver, confirmaban la identidad del joven español el mismo lunes por la tarde. Lo supimos nosotros de fuentes oficiales españolas y británicas y lo sabía la familia desde el día 5 a media tarde. El adjunto a Antonio Fernández-Galiano no se había enterado de nada. Es más, anteayer mismo, cuando este diario había publicado la exclusiva que jamás nos hubiera gustado dar, se lamentaba con sus colaboradores: "No sabíamos nada, no sabíamos nada".