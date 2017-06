Maldad en la red: Arturo Pérez-Reverte niega haber escrito la carta que se ha hecho viral sobre Ignacio Echeverría

El prestigio de Arturo Pérez-Reverte está siendo aprovechado por algún 'avispado' internauta para darle aire y tráfico a una misiva que se ha vuelto viral, especialmente a través del sistema de mensajería gratuita e instantánea que es Whatsapp.

Obviamente, con los actos en memoria del héroe español del monopatín, Ignacio Echeverría, asesinado en Londres el 3 de junio de 2017 por parte de los terroristas yihadistas, alguien ha tratado de hacer famosa una carta a este joven, pero atribuyéndosela al insigne escritor y periodista.

Reverte, por supuesto, ha negado la mayor y así lo ha hecho saber en sus redes sociales.

La carta en cuestión es esta y basta una simple lectura para darse cuenta de que no tiene la esencia del genial escritor cartagenero:

No es mía. Le ponen mi nombre para que circule más. Ocurre con cierta frecuencia. Son inevitables daños colaterales. Un saludo.

No es mía. Es apócrifa, como otras a las que le ponen mi nombre para darles difusión. Los lectores habituales detectan el fraude. Un saludo.

LA MISIVA DE MARRAS

Esta es la carta que está circulando por las redes sociales, en especial Whatsapp y que, repetimos, no es de Pérez-Reverte:

Querido Ignacio:

No tuve el honor de conocerte. Ignoro cuáles fueron tus creencias, tus filias y tus fobias. Y me da igual. Pero hoy, cuando la prensa ha confirmado tu muerte en los atentados islámicos de Londres, me siento obligado a escribirte esta carta para, además de lamentar tu fallecimiento y expresar mis condolencias a tu familia, agradecerte tu heroico comportamiento.

Aunque los telediarios han pasado de puntillas sobre tu valentía al enfrentarte a la morisma asesina armado solamente con tu monopatín, tu gesto trasciende la simple anécdota y salva la dignidad de nuestro Pueblo.

Gracias por no dudar en arriesgar tu vida para defender a la mujer que estaba siendo apuñalada por los musulmanes terroristas. En este tiempo en el que el buenismo estúpido y endófobo se ha convertido en dogma, tu valentía generosa se convierte en una acción doblemente heroica.

Gracias por comportarte como un caballero español en un tiempo y en un lugar en los que la cobardía y la sumisión ante culturas hostiles son aplaudidas y elogiadas por una prensa y unos políticos de letrina.

Gracias porque el nombre de España se haya asociado, por una vez, a la única actitud digna que se puede adoptar ante los que tiñen de sangre las calles de Europa mientras sus costumbres bárbaras nos son impuestas y financiadas por unos gobernantes genuflexos y acobardados.

Gracias por devolvernos la fe en nuestro Pueblo, tan envilecido y encanallado por ideologías disolventes y suicidas. Tu nobleza y tu sacrificio han puesto de manifiesto que todavía hay españoles dignos de ese nombre y que la "memoria histórica" no es esa pestilente charca de bilis con la que una piara de resentidos intenta borrar sus crímenes, derrotas y complejos. La verdadera memoria histórica es la voz de la sangre guerrera de un pueblo que forjó su identidad a lo largo de ocho siglos de lucha contra el invasor musulmán.

Gracias porque, en esa jornada trágica, tu humilde monopatín fue una espada de heroísmo y nobleza frente al fanatismo y la iniquidad.

Sé que hoy, Ignacio, los héroes de las Navas, de Lepanto y del Rif te han acogido entre sus filas eternas como a un nuevo compañero de armas.