La youtuber que despellejó a Carlota Corredera vuelve a la carga contra Telecinco

La chica parece salida de un 'afterhours' gótico. Verla a través de Youtube acongoja y cuando habla es para echarse a correr de los venenosos sapos y culebras que suelta por su viperina lengua.

Esty Quesada, que así se llama la 'angelita', saltó hace unas semanas a la fama, en mayo de 2017, por sus ataques desmelenados contra Carlota Corredera, la presentadora de 'Sálvame' y 'Cámbiame'.

Ahora, en una entrevista en El Confidencial, la 'youtuber' vuelve a ponerse en modo 'destroyer' y carga contra el universo telecinquero asegurando que jamás pisaría sus platós:

No quiero ir para convertirme en un circo. Estoy segura de que podría defenderme y desenvolverme muy bien, pero no me compensa hacer el esfuerzo. No tengo nada en contra de Mediaset ni de Telecinco, me parece una cosa necesaria para este país. El día que me propongan algo realmente interesante me plantearé ir otra vez. Lo que tengo seguro es que jamás participaría en 'Gran hermano', 'Cazamariposas' o 'Supervivientes'.