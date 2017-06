Las redes revientan de risa con la foto de Dani Rovira caracterizado como 'SúperLópez'

Alegría en Twitter con uno de sus personajes favoritos, el actor Dani Rovira, que es de esas celebridades que por un motivo u otro parecen estar permanentemente en boca de los internautas--Los 'cuatro borrachos de Twitter' machacan a Dani Rovira por un inocuo comentario sobre una marca de lencería--.

En esta ocasión Rovira se ha convertido en TT (trending topic, o tema del momento) en la mencionada red social tras conocerse que interpretará al mítico protagonista de cómic 'Superlópez'--Dani Rovira sube un tuit sobre lencería y Podemos y las feministas le dan la del pulpo--.

El rodaje de la película está a punto de echar a volar. El filme que llevará al cine el mítico personaje creado por Jan (Juan López Fernández) estará protagonizado el protagonista de 'Ocho apellidos vascos' y 'Ocho apellidos catalanes' que ya luce, bigote incluido, como el superhéroe patrio en la primera imagen de la película--Pérez-Reverte coge por la solapa a Dani Rovira por pedir el actor perdón por un delito que no ha cometido--.

Twitter se ha llenado de comentarios hilarantes y los tan celebrados 'memes' tampoco podían faltar. Opinones hay para todos los gustos pero a muchos usuarios les está costando imaginarse al popular actor en la piel de 'SuperLópez':

Me da bastante miedo que Dani Rovira haga de Superlópez porque lo más seguro es que lo destroze.

Claro que Anacleto ya me dejó destruido so. pic.twitter.com/USD3kOGnS4