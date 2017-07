Cristina Narbona se marca un 'Baiget' y amarga a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias siguen entre bastidores pergeñando una moción de censura para la temporada otoño-invierno 2017 que desaloje del poder a Mariano Rajoy.

Sin embargo, una voz autorizada como la de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, le echa agua al vino de la euforia de su secretario general y la de su homólogo en Podemos, Pablo Iglesias.

Este 5 de julio de 2017 es entrevistada en el Huffington Post y una de las preguntas es si ve factible que en esta legislatura el PSOE de Sánchez pueda sumar los apoyos necesarios para quitar al PP de la Moncloa. La respuesta de Narbona no habrá sentado muy bien en el despacho del redivivo secretario general del PSOE:

No veo próxima una mayoría alternativa para sacar al PP de la Moncloa. A mí me parece que eso no está en el horizonte próximo. Lo que tenemos es el día a día en las iniciativas concretas. Y ahí es donde yo veo que, a pesar de la mecánica de vetos entre Podemos y Ciudadanos, estamos sacando cosas adelante donde los dos partidos también intervienen de manera coincidente con nosotros.