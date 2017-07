La CNN chantajea al internauta que montó el vídeo de Trump luchador y se mete en un lío

La primera mano de palos se la llevo Donald Trump y escala planetaria, cuando se difundió a todo trapo el video montado con una vieja grabación suya en la que colocaban el logó de la CNN sobre la cabeza de un sujeto al que sacudía de lo lindo, en uno de esos números circenses de lucha libre a los que se dedicaba en el pasado.

Pero ahora, como explica Daniel Rodríguez Herrera en 'Libertad Digital' este 6 de julio de 2017, las críticas por un tuit tan poco presidencial ya están opacadas por la trmenda metida de pata de la cadena de televisión, que comenzó acusando al presidente de alentar "la violencia contra los periodistas" y ha terminado siendo acusada de chantaje y extorsión.

La CNN, que vio en las imágnes de Trump una ocasión de oro para sacudir al ocupante de la Casa Blanca, puso a algunos periodistas a rastrear el origen de un vídeo-montaje que, obviamente, no había sido elaborado por el propio presidente.

El autor fue localizado como el usuario HanAssholeSolo de la popular web Reddit, y además de reconocerse autor del vídeo habría escrito otros mensajes racistas y antisemitas.

Tras ser contactado por la cadena, el tipo publicó un mensaje de disculpas. La CNN difundió la historia y, para su desgracia, sin medir las consecuencias, añadió estos dos párrafos:

Naturalmente, en Estados Unidos se ha interpretado esta última frase como un chantaje muy poco sutil, que ha provocado una enorme reacción en contra de la cadena, especialmente a través de internet, donde la cadena ha sido objeto de críticas y burlas en forma de memes, y donde #CNNBlackmail fue el tema más discutido en Twitter este 5 de julio.

El senador Ted Cruz llegó incluso a insinuar que CNN podría verse en problemas legales porque el artículo podría ser calificado como un delito de extorsión.

Andrew Kaczynski, el autor de la pieza, ha intentado explicarse tras una reacción en contra que no esperaba, pero lo ha hecho con contradicciones y excusas.

Tras haberse puesto la medalla por haber provocado las disculpas del autor del vídeo, luego se echó atrás y declaró que en realidad la declaración fue publicada antes de hablar con el internauta para finalmente concluir que sí, que se había puesto en contacto por correo electrónico primero, luego se publicaron las disculpas -previsiblemente porque HanAssholeSolo ya sabía lo que se le venía encima si no lo hacía- y en tercer lugar tuvo lugar la conversación.

The son of the president sent a second false tweet today about me and CNN. Neither has been corrected. pic.twitter.com/XYJUNaMlsk