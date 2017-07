Los uniformes de la Legión española levantan ardientes pasiones en Twitter

La Legión española tiene revolucionadas las redes sociales de medio mundo.

Tras descubrir el cuerpo de élite, el británico Huw Lemmey ha encendido Twitter, asegurando que "el uniforme de la legión española no tiene botón en el cuello de la camisa, la cual cosa les convierte en los asesinos más sexis de Europa".

El tuitero, gay militante, responsable de la editorial inglesa Vile Troll Books y a todas luces con escaso conocimiento de la Historia y nulo de lo que es un soldado profesional, ha acompañado la publicación con cuatro imágenes de fornidos miembros del Tercio.

Las imágenes han levantado pasiones entre un sector muy colorista y activo de los internautas.

Lemmey ha calificado a los caballeros legionarios como fruity, un adjetivo que en Estados Unidos significa algo así como gay, pero que en Reino Unido se usa para definir algo sexy.

Es evidente que Lemmey y sus chicos no están al tanto de quien fue Millán Astray o del valor, entrega, espíritu de sacrificio y fiereza que carga a sus espaldas el Tercio. Pero la red es así.

Varios usuarios que no conocían a los legionarios han empezado a comentar sobre el cuerpo de élite y a alabar a sus componentes.

The Spanish Foreign Legion's uniform doesn't have a top button, which makes them the fruitiest killers in Europe pic.twitter.com/F7CADFWCFS

Han sido miles los tuiteros de diferentes partes del mundo los que han seguido el hilo al sorprenderse ante el atractivo y ajustado uniforme de los legionarios.

Hay, eso si, algun atolondrado que ha confundido a los militares con personajes del reciente desfile del World Pride que se celebró en Madrid la pasada semana con motivo del orgullo gay.

Esto es, según algunos tuiteros, por el parecido de los uniformes con los diseños de Tom Of Finlad, el diseñador del homoerotismo por excelencia.

Lemmey asegura que sólo pretendía exaltar los músculos de los soldados, pero en ningún momento pretendía ofender, algo que muchos han dudado al tacharles de asesinos.

Fiel a su trayectoria y labor cotidiana, el británico alerta de que con sus imágenes se ha despertado el "interés por el porno gay con legionarios".

1- omg hot where can i find spanish foreign legion gay porn?

2- do they wear this in the winter too? Don't they get sick?