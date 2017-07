Menuda cara que se le ha quedado a la 'influencer' Dulceida con el apaleo que le están metiendo sus fans

Una de las youtuber más famosas del panorama español, Dulceida, la ha liado parda. Pillan en topless a la youtuber Dulceida, la 'influencer' más famosa de España.

Es la influencer por excelencia en el apartado femenino en lo que a España se refiere. Aida Domènech creció como la espuma gracias a sus vídeos en Youtube mostrando sus outfits de ropa, después empezó a marcar tendencia, y finalmente ha llegado a generar incluso su propia línea de ropa y una fragancia. Las marcas de publicidad se la rifan para sus productos, fue el mayor reclamo del programa televisivo 'Quiero ser' (incluso por delante de Sara Carbonero) y arrasa allá por donde va con sus millones de fans. Paolo Vasile da un programa en Mediaset a la youtuber Dulceida y a su mujer Alba.

Pero se ve que este verano de 2017 la dulce Dulceida está reventada de tanto postureo y quiere tranquilidad, de modo que se le ha ocurrido pedirle a sus fans -a través de sus stories de Instagram- que va a estar por Menorca pero que no la molesten pidiéndole fotos y demás.

Menorca, si me veis por la playa, saludadme pero no me haré fotos (en otro momento claro que sí, ya lo sabéis, nunca digo que no). Pero en la playa quiero descansar e iré con unas pintas importantes. Jajaja. Os amo.