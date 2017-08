El músculo de CR7, el rastrero Luis Suárez y la furia de Camacho, lo más brutal del Clásico

El Real Madrid bailó al FC Barcelona este 13 de agosto de 2017 en el Camp Nou con motivo de la ida de la Supercopa de España, y ni siquiera una labor lamentable del árbitro del partido, De Burgos Begoechea, pudo tumbar al equipo blanco. El Real Madrid baila al Barça en el Camp Nou (1-3).

Cristiano Ronaldo fue el auténtico protagonista del partido, saltando desde el banquillo en la segunda parte y en apenas unos minutos consiguiendo desnivelar el marcador con un soberbio golazo para poco después ser expulsado por doble tarjeta amarilla al caer en el área rival. La labor del colegiado fue mezquina en este punto y así se lo hicieron pagar las redes sociales.

Otro de los protagonistas lamentables del partido fue Luis Suárez, dado que el equipo local solo pudo empatar momentáneamente por un penalti simulado por el delantero uruguayo, al que pareciera que le habían roto una pierna, pero Keylor Navas apenas le había rozado.

Por último, José Antonio Camacho, el madridista y exseleccionador nacional, fue el protagonista de la retransmisión de Telecinco, participando de la narración y los comentarios como un auténtico aficionado a a punto de saltar al campo.

"Yo no voy a entrar en si son tarjeta o no porque yo eso no lo entiendo muy bien pero el árbitro se está equivocando" J.A. Camacho héroe.