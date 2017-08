¿A quién glosa Barack Obama en el tuit con más 'me gusta' de la historia de Twitter?

Puede que sea la herramienta de comunicación predilecta del presidente estadounidense, Donald Trump, pero fue un tuit de su predecesor, Barack Obama, el que se convirtió en el más gustado en la historia de la red social Twitter.

"Nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel o sus orígenes o su religión", decía el mensaje, que recibió el martes por la noche casi tres millones de "Me gusta".

Obama había publicado este y otro par de tuits el domingo 13 de agosto de 2017, cuando en la ciudad de Charlottesville (EEUU) tuvieron lugar disturbios entre supremacistas blancos y opositores y un automóvil embistió una multitud y mató a la activista de 32 años Heather Heyer.

El tuit que batió el récord venía acompañado de una fotografía en la que el expresidente aparece sonriéndole a un grupo de niños de diferentes razas.

"No one is born hating another person because of the color of his skin or his background or his religion..." pic.twitter.com/InZ58zkoAm