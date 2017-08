Brutales reacciones de políticos y periodistas al atentado yihadista en España

El terrorismo yihadista ha tocado esta vez a España. Barcelona ha sido el epicentro de un ataque brutal mediante una furgoneta haciendo eses y atropellando gente por Las Ramblas, dejando un total de 13 asesinados.

Los gobernantes y los generadores de opinión en España están de lo más afectados, y así han sido sus respuestas al asqueroso ataque a través de la red social Twitter:

The United States condemns the terror attack in Barcelona, Spain, and will do whatever is necessary to help. Be tough & strong, we love you!