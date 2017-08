Isabel San Sebastián no quiere responder al terror con flores: "Es una guerra ¡A ganar!"

Isabel San Sebastián no piensa conceder ni un ápice de tregua a los terroristas. La reconocida periodista no está por la labor de responder con flores y abrazos a los yihadistas que han sembrado el terror en Barcelona masacrando a sus ciudadanos. La izquierda mezquina española puede ser liviana ante este tipo de terrorismo, pero San Sebastián no lo va a consentir. Brutales reacciones de políticos y periodistas al atentado yihadista en España.

La periodista se desgañitó a través de su perfil en la red social Twitter al conocer los lamentables hechos de este 17 de agosto de 2017 en Las Ramblas, y partiendo de un mensaje muy controvertido, tan defendido como atacado, incidió en sus argumentos y retó a los insultadores:

Malditos seáis, islamistas hijos de... Ya os echamos de aquí una vez y volveremos a hacerlo. España será occidental, libre y democrática. — Isabel San Sebastián (@isanseba) 17 de agosto de 2017

Veo que hay mucho bienpensante más preocupado por una inexistente "islamofobia" que por el islamismo asesino. Yo no. Es una guerra ¡A ganar! — Isabel San Sebastián (@isanseba) 17 de agosto de 2017

Ninguno de los que me ataca por mi tuit condena a los terroristas islamistas que han asesinado a 13 inocentes en Barcelona ¡Dáis asco! — Isabel San Sebastián (@isanseba) 17 de agosto de 2017