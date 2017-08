Rosa Díez aniquila al "sinvergüenza y miserable" Otegi por su penoso mensaje de apoyo a las víctimas de Barcelona

La política ya retirada de la primera línea, Rosa Díez, fundadora de UPyD, no pudo evitar lanzarse a escribir ante la impotencia sentida tras los atentados de este 17 de agosto de 2017 en Barcelona.

El diario 'El Español' recoge su texto, cargado de dolor y sufrimiento, en una persona que ha sufrido el acoso del terrorismo de ETA durante muchos años, y que ahora pide que no solo se llore ante la barbarie, sino que se actúe, que se vaya a por ellos, a derrotarlos:

No, llorar no es suficiente. Apelar a la unidad, tampoco es suficiente, porque primero hemos de decidir para qué queremos unirnos. Y no es cierto que, a día de hoy, eso esté tan claro. La unidad de los demócratas solo puede tener un objetivo: derrotar al terrorismo. Derrotar, no es comprender; derrotar, no es dialogar; derrotarles es acabar con ellos.