Los malnacidos yihadistas querían volar la Sagrada Familia y atentar tres veces en Barcelona

'Volar la Sagrada Familia era el principal objetivo de los terroristas', titula el diario digital de Pedrojota Ramírez, 'El Español', y aunque puede sonar delirante, ya conocemos de sobra de lo que son capaces los locos del yihadismo.

Dice el periodista David López Frías que ha podido saber que los yihadistas planeaban tres ataques en forma de deflagración, con tres furgonetas -las alquiladas- y con los explosivos que reventaron por los aires en un accidente en el inmueble de Alcanar. A la caza del conductor asesino de La Rambla, el único terrorista islámico que ha logrado fugarse tras los atentados en Cataluña.

Los tres lugares en los que pensaban atacar simultáneamente los maldecidos yihadistas eran, según 'El Español', la Sagrada Familia, La Rambla y un tercero que no ha trascendido pero que podría tratarse de "una zona portuaria". Para los que aún no se han enterado: "No es terrorismo, es guerra, una guerra a muerte e intemporal".

Asimismo, este diario apunta a que todo lo que desembocó en la furgoneta del terror sobre La Rambla y el ataque posterior en Cambrils fueron fruto de la improvisación después de que toda su munición de pirotecnia saltara por los aires en Alcanar.

La cámara de seguridad que capta la brutalidad de la furgoneta en La Rambla.