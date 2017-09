Pérez-Reverte apalea al espía de pacotilla Assange: "Usted es un perfecto idiota e ignorante sobre España y Cataluña"

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, se ha llevado este 10 de septiembre de 2017 una hostia de las que dejan marca:

Esta especie de pacotilla, que se ha echado en manos del independentismo catalán, subió a su cuenta de Twitter la polémica afirmación de que "los catalanes tienen derecho a la autodeterminación".

Y para aderezar su mamarrachada lo acompañó de la fotografía de unos tanques y de la frase: "España, eso no funcionará". Además, en el mismo mensaje, asegura que los arrestos "sólo unifican y fortalecen".

Incluso criticó que se registrase un periódico por las sospechas de que estuviese colaborando con los movimientos separatistas:

Y claro, Reverte le ha sacudido la del pulpo diciendo que no sólo es que sea un ignorante en relación a lo que pasa en España y Cataluña, sino que además ha demostrado ser un "perfecto idiota":

The photo of the tanks shows that besides being ignorant about Spain and Catalonia you are a perfect idiot, Mr. Assange.