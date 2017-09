Este es el caso que hay que hacerle a Assange cuando habla de Cataluña: llama "Pancho Sánchez" a Sancho Panza

Lleva Julian Assange varios días pontificando acerca del desafío del Parlament catalán y alineándose, descaradamente, con los postulados de los separatistas--Julian Assange, el fundador de Wikileaks, pide la cabeza del director del Periodico de Catalunya--.

La demagogia ha alcanzado tales cotas que el fundador de Wikileaks se llevó un rapapolvo importante por parte de Arturo Pérez-Reverte, que le calificó de "perfecto idiota" por comparar a España con una dictadura--Pérez-Reverte apalea al espía de pacotilla Assange: "Usted es un perfecto idiota e ignorante sobre España y Cataluña"--.

The photo of the tanks shows that besides being ignorant about Spain and Catalonia you are a perfect idiot, Mr. Assange.