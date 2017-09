El vaticinio del cotilla de Assange: "El 1-O nacerá una nueva Cataluña o habrá una guerra civil"

Tanto tiempo asilado en la Embajada de Ecuador -desde el año 2012-, le está pasando factura ya que no para de decir sandeces. (Este es el caso que hay que hacerle a Assange cuando habla de Cataluña: llama "Pancho Sánchez" a Sancho Panza).

Tras criticar el registro que realizó la Policía en la sede del semanario catalán 'El Vallenc', y la somanta de palos que le dio este fin de semana el escritor Arturo Pérez-Reverte, quien le calificó de "idiota" tras escribir en la red social que "España, esto no funcionará en Cataluña. Los catalanes tienen derecho a la autodeterminación. Las detenciones sólo les unirá y les hará más fuertes", el fundador de Wikileaks, que acompañó sus palabras palabras con la icónica fotografía del hombre que se puso frente a los tanques de Tiananmen en 1989, vuelve a la carga. (Pérez-Reverte apalea al espía de pacotilla Assange: "Usted es un perfecto idiota e ignorante sobre España y Cataluña").

Lo hace tras colgar durante las últimas horas un tuit apenas unos minutos después de que compartiese un vídeo en el que aparecen miles de catalanes cantando Els Segadors con imágenes de la jornada de la Diada.

A través de su cuenta, el australiano y espía de pacotilla, se refirió a la manifestación que tuvo lugar en Barcelona:

If today is a guide on Oct 1 Europe will birth a new 7.5m nation or civil war. Front page news English media hide. https://t.co/JMdbI5JxRU

"Si hoy es una guía, el 1 de octubre nacerá en Europa una nueva nación de 7,5 millones de habitantes o habrá guerra civil. La primera plana que los medios en inglés esconden".

Spain, this will not work in Catalonia. The Catalan people have a right to self-determination. Arrests only unify and strengthen them. pic.twitter.com/mRYBdRroHz