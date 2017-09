La desquiciada Talegón ya no sabe qué bobada decir para que le hagan caso: ¡ahora se pega a Rufián y repudia a Iceta!

La 'chaquetera' Beatriz Talegón lo ha vuelo a hacer. Porque la eterna joven socialista no tuvo bastante con poner a parir a Pedro Sánchez y salirse del PSOE para poco tiempo después -en la segunda etapa tras ganar las primarias- cambiar a alabarle y pedir de nuevo su ingreso en el partido. La chaquetera Talegón o cómo pasar de 'apuñalar' a Pedro Sánchez a defender la bobada de "todas las naciones son España".

La Talegón es un filón a nivel mediático y en las redes sociales, no hay tontería que pase por su cabeza y no suelte, pero en el PSOE no es nadie ni amenaza con llegar a serlo. Las cinco 'talegonadas' mediáticas: lo mejor del repertorio de meteduras de pata de Beatriz Talegón.

Su última patochada la suelta, sin filtro, en un artículo en OkDiario que no tiene desperdicio. Dice La Talegón que si ella fuera alcaldesa en Cataluña, que ya hay que echarle imaginación y tener muy alta la autoestima, no sería del Partido Socialista Catalán, ¡sino de Esquerra Republicana!

Si yo fuera alcaldesa en Cataluña [...] veo improbable que hoy formase parte del PSC. Creo, sin duda, que de ser alcaldesa, de vivir en Cataluña y militar en una formación política, lo más seguro es que fuera militante de ERC. Un partido fuertemente ideologizado, con representantes que hacen pedagogía de una manera comprensible, nada agresiva, y los que sigo con mucha simpatía.

Se referirá a Gabriel Rufián, la fenómena Talegón, que precisamente es una de las piezas más agresivas de entre los rabiosos independentistas. Pero, ¿qué vamos a esperar de Beatriz Talegón?

"Lo que pasó en el Parlament no fue un esperpento, fue democracia".