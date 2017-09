La bestial maquinaria rusa en Internet se ha aliado con los independentistas catalanes para socavar la Unión Europea

El informe, detallado, preciso, profundo y estremecedor, lo ha hecho David Alandete y aparece este 23 de septiembre de 2017 en 'El País'.

Tras hacer un pormenorizado análisis de webs prorrusas y perfiles de redes sociales, con avanzadas herramientas analíticas, el periodista llega a una concluisón escandalosa:

La razón tras esta maniobra, que tiene obligatoriamente que haber sido autorizada por el Kremlin y contar con el resplado del siniestro MGB, el tentacular ministerio que engloba ahora al viejo KGB y los organismos afines, es que tras campañas encubiertas a favor del Brexit, Marine Le Pen y la ultraderecha alemana, Valdimir Putin ha visto en el independentismo catalán otra oportunidad para ahondar las fracturas europeas y consolidar su influencia internacional.

Se valen los aprendices de brujo del Kremlin de páginas web que publican bulos, activistas como Julian Assange y una legión de bots, millones de perfiles automatizados en las redes sociales que son capaces de convertir una mentira en una tendencia compartida millones de veces.

No es una coincidencia que Russia Today, un medio financiado por el Gobierno ruso que funciona como órgano de propaganda a favor del Kremlin, esté empleando su portal en español para difundir noticias sobre la crisis catalana con un sesgo contrario a la legalidad constitucional.

Desde el 28 de agosto ha publicado 42 noticias sobre la crisis en Cataluña, algunas con titulares incorrectos como: "La UE respetará la independencia de Cataluña, pero tendrá que pasar un proceso de adhesión".

Habitualmente, RT publica informaciones y análisis que transmiten el punto de vista del Gobierno ruso sobre la guerra en Siria, las provocaciones de Corea del Norte o la presidencia de Donald Trump.

Además, suele hacerse eco de los mensajes de activistas como Assange que coinciden con los intereses de Moscú.

El 12 de septiembre, RT publicó una noticia en la que se hacía eco de un tuit de Assange en el que pronosticaba "el nacimiento de Cataluña como país o una guerra civil", y que compartieron 1.700 personas en Facebook y Twitter.

Assange, amigo del juez Baltasar Garzón y uno de los idolos de Pablo Iglesias y los de Podemos, se ha convertido, de hecho, en el principal agitador internacional de la crisis catalana, diseminando opiniones y medias verdades como si fueran noticias.

Según datos de Audiense, una plataforma de análisis social, solo en septiembre Assange ha obtenido casi 940.000 menciones en Twitter, la inmensa mayoría con hashtags sobre la independencia: Catalonia, 1oct, Catalonianreferendum, 1o, Rajoy.

Un ejército de robots

En una semana en que la justicia y el Gobierno han desarmado la logística del referéndum ilegal, el tuit con mayor influencia en el mundo sobre el asunto, según la herramienta de medición NewsWhip, fue una publicación de Julian Assange del 15 de septiembre a las 18.46:

El mensaje, en inglés, obtuvo más de 12.000 retuits y 16.000 me gusta.

Esta semana, a la causa de Assange se unió Edward Snowden, exanalista de inteligencia norteamericano, prófugo en su país y asilado en Rusia.

Washington da por seguro que Snowden, que participa en videoconferencias sobre seguridad informática y espionaje electrónico, colabora de forma habitual con los servicios secretos rusos. El 21 de septiembre, a las 17.05, dijo en Twitter:

Fue Assange quien el 9 de septiembre usó la célebre imagen de las protestas en China en 1989, con un hombre solo frente a una fila de tanques en plena calle, con el lema:

La estupidez de Assange tuvo respuesta casi inmediata de personajes como Arturo Pérez-Reverte.

The photo of the tanks shows that besides being ignorant about Spain and Catalonia you are a perfect idiot, Mr. Assange.