El 'obrero' Antonio Maestre vomita un "puta España" contra quienes se oponen al 1-O

Se ha despachado a gusto y, a buen seguro, después del atracón que se ha metido el 'obrero' se habrá visto en la necesidad de soltar un buen eructo para expulsar los gases fascistas que recorrerían su intestino grueso.

El caso es que el podemita Antonio Maestre, ese guardián de las esencias periodísticas que perpetra artículos en La Marea, ha debido tener una mala noche azuzado entre sueños por banderas españolas y ha vomitado un artículo digno de tener como abajo firmantes a los Gabriel Rufián, Anna Gabriel o cualquiera de los zarrapastrosos separatistas que pululan por las calles catalanas en estos días previos al 1 de octubre de 2017.

Arranca así el texto de Maestre -No es a por ellos, es a por nosotros-:

Prosigue:

La movilización independentista en Cataluña está aflorando el sentimiento más primitivo de todos aquellos ciudadanos imbuidos por el franquismo sociológico. El Gobierno y el aparato del Estado están aplastando de forma brillante el referéndum, utilizando todos los resortes de coerción que la ley les permite, y eso está enardeciendo a las masas tocadas por la vara del fascio y a las que les pone la implantación de la bota sobre el cuello del diferente. Los más radicales contra los independentistas no se conforman y braman para que la represión sea total contra la Antiespaña. Una multitud de ciudadanos acude a la comandancia de la Guardia Civil junto a la subdelegada del gobierno en Huelva, Asunción Gravalos. La comitiva de la benemérita es despedida con soflamas contra los catalanes. "A por ellos", les cantan. Dadles palos hasta que se les quiten las ideas de irse de nuestra España. La única y verdadera. La escena se repite en Castellón, Cádiz, Guadalajara, León. Un a por ellos que es un a por nosotros. El referéndum planteado por el independentismo está siendo derrotado por medio de la ley y la represión. No hay duda ni debate posible. Es un hecho. Sin embargo, moralmente están venciendo la batalla. Porque la ilegalidad del referéndum del procés se está legitimando con la violencia del Estado, una posición que también defiende el cronista Martín Caparrós en un reciente artículo en The New York Times.