Twitter se cachondea de Puigdemont por su gatillazo: "Ha durado la independencia lo que el Oscar de La La Land"

Antes, durante y sobre todo, después, la red se ha llenado de reacciones con el contenido del discurso de Carles Puigdemont.

Una de las más celebradas ha sido la comparación que ha encontrado la aclamada cuenta de @norcoreano, rememorando el chasco que se llevó la película 'La La Land' en la gala de los Oscar cuando la estatuílla a mejor película le duró tan solo unos segundos al reparar los organizadores en que no era el filme seleccionado, pese a haberse anunciado lo contrario.

Muchos internautas también recordaban las diez horas que duró la república catalana que proclamó en 1934 el entonces presidente Lluís Companys, récord superado ahora por 'Cocomocho' puesto que la suya hoy ha durado diez segundos.

Pido al Parlament que suspenda lo que no he declarado sino asumido. Es que es de traca....

Acaba una temporada más de "The Procés"... Y empieza otra.

The show must go on.