Se cree el 'Jesucristo' de la independencia pero no daría ni para dependiente de Zara

Gabriel Rufián se asustó mucho este 26 de octubre de 2016 cuando pensó que un más asustado aún Carles Puigdemont se bajaba del barco para convocar elecciones. Y le llamó Judas Iscariote a través de Twitter y con sutileza:

155 monedas de plata. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 26 de octubre de 2017

Pero luego consiguieron cambiar la idea del golpista President, que por culpa de ERC y la CUP tendrá que dar la cara ante la Justicia de España... Y el 'Jesucristo' Rufián pasó a otra referencia bíblica con la proclamación de la República Catalana:

Y David tumbó a Goliat. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 27 de octubre de 2017

El infame Rufián está en su salsa, especialmente porque desde Madrid y como aforado se vive muy bien, ya que no tendrá que enfrentarse al peso del artículo 155 cayendo sobre ellos. Pero no pasa nada, porque al ser una República Independiente su nuevo país Cataluña, pronto dimitirá de su escaño en el Congreso. ¿O no?

Lo que en realidad le gustaría al político de ERC es ser pretendiente o tronista de 'Hombres Y Mujeres Y Viceversa', pero no daría ni para dependiente de Zara, esa marca que tanto le gusta a pesar de que critica con ferocidad a su dueño haciendo gala de una incoherencia de campeonato.