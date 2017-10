El tremebundo 'zasca' de Pérez-Reverte sobre Cataluña a un tuitero por ir de sobrado e ignorante supino

Un tal Lucas Guinea recordará durante mucho tiempo que meterse con Arturo Pérez-Reverte tiene un precio muy caro, especialmente si vas a la lucha cuerpo a cuerpo, virtualmente hablando, claro, sin las armas necesarias.

Y claro, el tuitero, que iba a partes iguales de sobrado e ignorante supino, tuvo a mal la ocurrencia de espetarle al escritor que si acaso estaba defendiendo su parcelita de negocio en Cataluña y que por esa razón no se atrevía a hablar sobre el reto separatista.

Arturo, hay que vender libros eh? En Cataluña también no? No te he oído decir mucho sobre el golpe de estado allí, en fin ya sabemos de qué pasta estas echo, manda otro twit de perritos abandonados... y de lo valiente que eras como reportero de guerra...