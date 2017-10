Los analistas denigran a Puigdemont: "Ha perdido la cabeza, ¡está para encerrar!"

La rueda de prensa de Carles Puigdemont desde Bruselas este 31 de octubre de 2017 ha terminado por retratar al personaje, la caricatura independentista, golpista y ahora además, cobarde y victimista.

Periodistas, políticos y economistas españoles siguieron la rueda de prensa inefable desde Bérlgica tuiteando como posesos:

¿De verdad ha dicho Puigdemont que no ha querido "forzar" a los funcionarios leales para que resistieran al 155? ¿En serio?

. @KRLS dice que el fiscal Maza le ha pedido 30 años de cárcel. Falso. Hasta el escrito de calificación no hay petición de penas. PROPAGANDA

Entonces. Se ha ido porque no tiene garantías pero participará en las elecciones de un país extranjero y sin garantías. Porque busca la paz

Denunciar déficit democrático y a renglón seguido aceptar responsabilidades políticas pero no responsabilidades jurídicas. ¿Qué es esto?

Defraudado por la suavidad del 155, Puigdemont se inventa uno violento y terrible para su realidad paralela. Show must go on