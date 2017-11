Los digitales del odio que alimentaron el golpe separatista y que se hicieron de oro con el 'procès'

Todo golpe de Estado que se precie debe tener el control absoluto de los medios. En Cataluña los separatistas lo han tenido siempre clarísimo: Internet iba a jugar una papel clave en el lavado de las conciencias, sobre todo las más jóvenes, y ahí la prensa digital tenía que ser el cuchillo cachicuerno de todo aquello que oliera a españolismo.--¿Hasta cuándo hay que seguir subvencionando digitales golpistas?: "España solo sabe responder a palos"--

Ahora adivinen quién dijo esto:

«Yo, el tema de la fuga de empresas me lo tomo con una gran alegría, es una señal magnífica. La Caixa ya se ha marchado. Muy bien. ¿Alguien ha notado algo? Cuantas más empresas se marchen, mejor. Cara a la nueva república catalana, me encanta [...] Como hay alternativas más baratas y mejores, quiero que se apliquen. Y si me quito de encima a una banda de mafiosos, menos trabajo tengo».