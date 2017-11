Las hordas de feminazis y los 'progres' del 'HuffPost' caen sobre Ussía por dudar sobre la coincidencia de tantas denuncias de acoso sexual en Hollywood

Haber dudado, en voz alta, de la situación por la cual las denuncias de acoso sexual en el 'planeta Hollywood' se acumulan por decenas en las últimas semanas, le ha valido un buen escarmiento al periodista y escritor Alfonso Ussía--Javier Marías da en el clavo y donde más duele a las feministas radicales--.

Ussía ha sufrido la presión y el acoso de hordas de feminazis que no le perdonan que simplemente, se haya hecho preguntas del tipo "¿la chica acosada por Dustin Hoffman tiene ahora 49 años...no ha tardado demasiado en denunciarlo?"

Al de La Razón le chirría que ahora tantas y tantas mujeres saquen a la luz sus presuntos casos de acoso sexual y que los mismos se acumulen en el mismo momento, pese a haber guardado silencio durante estos últimos años, cuando los tiempos y la situación ya posibilitaban su denuncia.

A mí me acosó don Jacinto Benavente. No lo he denunciado hasta hoy porque cuando me acosó no había nacido todavía.