"¡Pero dejad de asustar a la gente con el 155, no lo aplicarán, no vendrán, no tienen tanto poder! ¡El poder lo tenemos nosotros!". Así de tajante se mostraba el escritor separatista Bernat Dedéu en la tertulia vespertina de TV3 que conduce Ruth Jiménez el pasado 24 de octubre 2017.

¿Y quién es Bernat Dedéu para salir constantemente por TV3 y Catalunya Radio (y también por las cadenas de Atresmedia con Susanna Griso y Ferreras) para hacer victimismo sobre lo mucho que reprime la malvada España a Cataluña? ¿Quién es este personaje que habla de ‘campos de concentración' contra sus coleguis separatistas mientras difunde fotos de ostras con vino por el Instagram?

Forma parte de un colectivo de intelectuales (profesores, filósofos) de derecha independentista anti-española, junto a Jordi Graupera o Enric Vila, que aparecieron hace poco más de un año con artículos en digitales anti-españoles (El Nacional.cat, Nación Digital...) y alardeando de no haber tenido lazos con el pujolismo como les pasa a los que son más mayorzotes como Manuel Cuyás. La periodista Laura Fábregas se refirió a este grupo como 'los cuperos de derechas'.

Para el 'cupero' Dedéu en cuestión su momento de gloria debía haber sido el pasado mes de enero cuando se presentó como candidato a presidir el Ateneo de Barcelona, pero para su desgracia los miembros de este organismo prefirieron reelegir a Jordi Casassas. Desde entonces Dedéu no para de salir por tertulias, en especial en TV3 para relacionar cualquier manifestación que no sea independentista con el franquismo al estilo de Joan B. Culla.

Los tuiterazos del 'filósofo'

Pero si hay algo que a Dedéu - a parte de ganar dinero cobrando del erario público por haber propaganda del victimismo - es el twitter donde da muestra de su mordacidad y su gran nivel intelectual.

Sus bromas en twitter contra la juez Carmen Lamela que decretó la prisión de Oriol Junqueras (‘Lámemela, Carmen') o vinculando a Isabel Coixet con anuncios de compresas hacen plantearse si su escuela de filosofía es la de John Cobra.

Coixet dice que no gritéis mucho en la calle porque está editando un anuncio de compresas y el clamor le hace sentirse excluída de Cataluña. — Bernat Dedéu (@BernatDedeu) 2 de noviembre de 2017

Bernat Dedéu, demostrando un gran talante democrático, cuando el consejero de Empresa de la Generalitat, Santi Vila, osó saltarse la línea oficial del independentismo rupturista en una entrevista en RAC1 el 6 de octubre de 2017 y pedir que se intentara dar marcha atrás en vez de una independencia unilateral, el 'intelectual' Dedéu le dedicó un democrático tuit: "La rata traidora en RAC1".

Y cuando por fin Santi Vila dimitió como consejero a las 24 horas de que se hiciera efectiva la Declaración de Independencia, Dedéu le dedicó otro saludo democrático: "Adiós, ratota".

Antes, Dedéu no dudó en calificar de Bo-ti-flers (traidores) a todos los miembros del PDeCAT que pudieran rechazar que su ‘héroe' Puigdemont siguiera su hoja de ruta de ruptura unilateral..

Pero lo más importante de un buen tertuliano es que además de victimista y fanático, sepa evolucionar sus puntos de vista según las necesidades de la causa.

Durante el proceso del 1-O Bernat Dedéu estuvo en La Sexta (el día 1) y en TV3 (el día 2) denunciando la brutalidad de la represión de la policía española contra los independentistas catlaanes y asegurando que toda Europa estaría aterrada con el tema.

No siempre ha pensado así Dedéu. Desde Inés Arrimadas a Antonio Maestre le han recordado las represiones que hicieron los mossos durante la huelga de 2012 o el 15M en 2011 en las que hubo heridos de bastante mayor consideración a lo ocurrido el 1-O (algunas con secuelas de por vida como la mujer que quedó tuerta, Ester Quintana).

Con esta gente ni al bar de la esquina https://t.co/Yw3KglImZu — Antonio Maestre (@AntonioMaestre) 6 de octubre de 2017

¿Y que decía por aquella época Dedéu? Pues ante el desalojo a porrazos de los mossos de la Plaza de Catalunya el 15-M escribió:

"Felicito a los Mossos por su magnífica intervención en la Plaza de Catalunya. Hay que preocuparse de la limpieza de las ciudades".

¿Incoherencia? Que va, coherencia pura: si lo hace la policía mandada por políticos amigos, es bueno, si es la policía mandada por políticos no independentistas: represión y anticatalanismo. Marca TV3 en estado puro.