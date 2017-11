Jorge Javier Vázquez: "Eduardo Inda es una de esas personas que prefieres no conocer"

Tremendo bocazas este Jorge Javier Vázquez. Y lo es en plató, por escrito y hasta en persona (Jorge Javier Vázquez: "He tenido muchísimos encuentros sexuales efímeros").

El 'Rey de la Telebasura' ha desvelado esta semana en su blog de Lecturas el sorprendente encuentro que tuvo con Eduardo Inda en la redacción de OKDiario (El impecable zasca del juez Emilio Calatayud al morboso Jorge Javier Vázquez ).

El presentador cuenta que un amigo suyo periodista le pidió participar en unas entrevistas que prepara el periódico.

"Estuve a punto de decirles que no porque me han hecho unos rotos considerables".

Sin embargo, tras pensárselo un poco, decidió aceptar la propuesta:

"Prefiero ser así que vivir instalado en la rabia. Pero no soporto que hayan publicado que me he cargado a mi amigo Raúl Prieto de la dirección de Sálvame". "Entiendo que escriban que soy vanidoso, insoportable, creído y demás chuminadas. Pero que me acusen de jugar con el trabajo de alguien me subleva".

Acto seguido, Vázquez describe su encuentro con el director de la publicación:

"En el tinglado me encuentro a Inda y le traslado mi enfado. Promete tomar cartas en el asunto, aunque en realidad creo que me da la razón como a los locos".

"Eduardo Inda es una de esas personas que prefieres no conocer porque te quedas muy a gusto despotricando contra él cuando lo ves por la tele, pero fuera del trabajo es simpático y risueño; cuando lo conoces los argumentos para cargártelo se van a tomar por saco".

Y es en ese saco donde Jorge Javier mete también a otro polémico periodista: Francisco Marhuenda:

"No lo conozco, pero todos los que trabajan con él también me hablan maravillas. A mí me pone los nervios de punta. Pero dicen que fuera del plató es lo más alejado de un carca que puedas echarte a la cara".

Jorge Javier echa de menos a Bescansa

El presentador también habla en su escrito de la situación actual de Podemos, centrándose en la que era una de sus cabezas más visibles.

"Otra que en su día se me atragantaba cada vez que salía por la tele era Carolina Bescansa. Pero ahora que no está la echo de menos. Me he dado cuenta de que es uno de los mejores elementos con los que cuenta Podemos. Lo malo es que en su partido parece que la tienen castigada".

