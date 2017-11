Losantos deja con el culo al aire a Iceta y Sánchez por la soberbia lección de españolidad desde el asilo del PSOE

Federico Jiménez Losantos aprovecha su tribuna semanal en Libertad Digital para darle en los morros este 26 de noviembre de 2017 al PSOE de Sánchez e Iceta al que le han tenido que dar una lección de españolidad desde el asilo socialista, es decir, de Alfonso Guerra.

Apunta Losantos que:

Y empieza a referirse al texto escrito por Alfonso Guerra:

"Desde el PSC y desde el PSOE hemos oído que no facilitarán un Gobierno de los partidos independentistas, culpables de un golpe institucional, pero también que no aunarán sus votos a los de los partidos constitucionalistas". (...) "Tal panorama desembocaría en una situación sin salida, o lo que sería peor, podría ser que se le regalase el Gobierno de la Generalidad a Esquerra Republicana de Catalunya si se confirmaran los datos de las encuestas de opinión. Y tal dejación no sería perdonada por la inmensa mayoría de los españoles".

Explica Losantos que:

Por supuesto, este último análisis parte de la constatación de esa reconciliación nacional de la Izquierda con la nación y con sus símbolos, empezando por la bandera y terminando en la Constitución. Sin embargo, Iceta, al que se dirige la advertencia de no caer en el error, casi suicida, de pactar con los separatistas en vez de los partidos constitucionalistas, no lo ha visto, a pesar de que participó en la mayor prueba de ese fenómeno de masas: la doble manifestación de un millón de personas en Barcelona contra el golpe separatista y en apoyo de la aplicación del Artículo 155, que también han defendido Guerra y González. Con dos peros que añade en su artículo el jubilado vicetodo: tardar tanto en hacerlo y no haber incluido en él la intervención de una TV3, "vergonzosamente sectaria del nacionalismo, que seguirá falseando la realidad en la campaña electoral".

Recuerda que Guerra lo que hace es poner negro sobre blanco su experiencia, larga, con los nacionalistas:

Guerra se guía para dar a Iceta el consejo de no pactar jamás con los separatistas por la experiencia de jubilado callejero reciente y por su famosa intuición, hija de una larga estadía electoral en la sala de máquinas del PSOE, aunque como antiguo gobernante también se sienta indignado ante la cobardía de la clase política en general y de su partido muy en particular.

El problema es que Iceta, que a diferencia de Guerra, al menos en sus orígenes, es rico y no se ha bajado nunca de la moqueta. Por millonario, no presta atención al latido de la plebe. Y por moquetófilo, lo considera un incordio, no una inspiración. El mayor reto del PSOE para sobrevivir como partido nacional, que es lo que preocupa a Alfonso Guerra, depende de un señor que ni es del PSOE ni deja de ser un nacionalista catalán, es decir, alguien para el que ese movimiento casi telúrico que se ha producido en España y al que alude el exvicepresidente y exvicesecretario del PSOE es algo desagradable a conjurar, nunca un fenómeno a respetar y, mucho menos, un mandato popular que obedecer.

No tengo, pues, esperanza en que Iceta atienda a lo que dice Guerra, porque alberga en su interior, al frívolo modo catalanista, esa mezcla de desconocimiento y desprecio por todo lo español que caracteriza al PSC. Sin embargo, me gustaría que acertase al hablar como hecho irrevocable de la reconciliación nacional de la Izquierda con España, a la que pertenece pero a la que durante muchas décadas ha minado y casi destruido al negar la legitimidad de la mitad derecha de la nación para gobernarla. Pocos en esa línea fueron tan sectarios como Guerra. Pero sólo el necio no rectifica. Y si hubiera tiempo para ello, los electores del PSOE acabarán obligándolo a actuar de forma patriótica y contra el nacionalismo, una de cuyas últimas secuelas, pero no la única, ha sido el Golpe de Estado en Cataluña.