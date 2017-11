Pedrojota Ramírez: Mariano Rajoy, nuevo editor de El País

Durísima misiva de Pedrojota Ramírez este 26 de noviembre de 2017 en El Español. El director suelta un rugido que ha debido de oírse no sólo en el rincón más recóndito de la Moncloa, sino también en la calle Miguel Yuste, donde El País tiene su sede.

Arranca así el periodista riojano:

Pero aunque hubieran sido otras las circunstancias, también habría accedido. Y no ya para que fuera patente que las diferencias quedan aparcadas cuando la suerte del Estado constitucional anda en juego sino porque, al margen de su propia conducta, nunca he considerado enemigo personal a un adversario.

Durante la recepción del 12 de octubre en el Palacio Real, a la que acudí para dejar constancia de mi apoyo al mensaje del Rey sobre Cataluña, el siempre ocurrente Miguel Ángel Aguilar me preguntó si me importaría hacerme una foto con Juan Luis Cebrián, justo cuando acababa de trascender su inminente sustitución por Javier Monzón en la presidencia de Prisa. Con el propio Miguel Ángel fulminado de El País por sus críticas a la merma de la libertad de expresión y mi destitución de El Mundo a las espaldas, la propuesta tenía algo de travesura de fin de ciclo.

Hace un ejercicio de memoria hemeroteca:

Con Cebrián ha habido muchas idas y venidas durante los casi cuarenta años en que hemos competido. Además de amigos, fuimos aliados en la lucha contra el corporativismo que pretendía regular el acceso al periodismo, en la oposición al golpismo y en la defensa de la democracia la noche del 23-F. Luego inventó la patraña de que Diario 16 no había publicado una edición especial como la suya y fue adornándola de esperpento en versiones sucesivas, pese a la inapelable imagen que muestra los ejemplares ante el Congreso cercado. En el ínterin Polanco y él me habían ofrecido la dirección del que pretendía ser semanario líder de la prensa española, bajo la cabecera de El Globo; y las cañas sólo se trocaron lanzas cuando fundé El Mundo como alternativa a El País.

Detalla la sorprendente entereza de Cebrián pese a su supuesto relevo:

Mi incapacidad somática para el rencor, mi imposibilidad vital de entender siquiera la visita de la vieja dama del resentimiento son tales que lo que manda en mi memoria de todo aquello son las bromas que Umbral, Martín Prieto, Raúl del Pozo o Pablo Sebastián -presente también en la foto de este 12 de octubre- hacían a costa del sambenito de "sindicato del crimen" que Cebrián nos había endilgado. Si trataba de invertir las tornas, presentando como facinerosos a quienes perseguíamos a los verdaderos criminales que él cobijaba editorialmente, nosotros le poníamos en evidencia, disfrazándonos sardónicamente como los Dalton.

En todo caso, el 12 de octubre no sólo aporté la mejor de las sonrisas a la imagen de grupo, a la que también incorporamos a queridas colegas como Nativel Preciado, Rosa Villacastín o Carmen Rigalt, sino que le dije cordialmente a Cebrián que, si se consumaba su salida, pocos entenderían mejor que yo sus sensaciones. Fue entonces cuando me contestó: "Pues, mira, estoy mejor de lo que muchos piensan"; y, conociéndole, tuve la impresión de que aún no había llegado el momento, ni siquiera metafórico, de "levantar la celada, envainar la espada e inclinar la lanza a tierra" como –salvando todas las distancias- hizo Sánchez Albornoz a la hora de despedir a su eterno rival Américo Castro.