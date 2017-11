Así funciona 'Putin TV': "El objetivo de RT es contaminar la información y crear una especie de limbo de la realidad"

El Mundo recoge este 28 de noviembre de 2017 un reciente informe del think tank European Values, con sede en Praga, en el que tacha a la RT de Putin de "plataforma de tontos útiles en Occidente en beneficio del Kremlin". E

En opinión de Monika Richter, autora del estudio, el canal es una parte integral del arsenal «de la guerra psicológica de información adaptada a la era digital, junto al uso de pseudoagencias de noticias, trolls de internet y bots de Twitter».

«El objetivo de RT es contaminar la información y crear una especie de limbo de la realidad», advierte Richter en declaraciones a El Mundo. «En vez de usar los hechos y la razón para que los espectadores puedan dar sentido al mundo, se trata de alimentar la incertidumbre, la confusión y la duda, y destruir la posibilidad de un discurso cívico».

El giro de RT se gestó en el conflicto de Ucrania, asegura Richter. «El salto a otras partes de Europa, exportando las mismas tácticas de ciberguerra, se produjo en 2014 coincidiendo con el referéndum de Escocia. El Brexit, las elecciones americanas y el referéndum en Cataluña vinieron después».

«En mi opinión, Julian Assange es la quintaesencia del tonto útil al servicio del Kremlin, que eligió alinearse siguiendo la lógica de ‘el enemigo de mi enemigo es mi amigo'», sostiene.

In Thursday's newspaper: PUTIN THE BOOT IN - Why Russia is working so hard for a Hard Brexit.



Subscribe to receive it straight to your door every week and save 50%: https://t.co/VH17qTLy4E pic.twitter.com/6ZqOzlWH66